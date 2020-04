TERVISEAMET ⟩ Saaremaal koroona prognoosi ei leevendata

Kuressaare haigla ravijuhi Edward Laane ütles ERR-le esmaspäeva hommikul, et olukord Saaremaal on praegu rahulik ja palju rahulikum kui nädal aega tagasi, näiteks pühapäeval ei toodud haiglasse ühtegi COVID-19 positiivset patsienti. Välihaiglas oli ravil kolm patsienti. Tema sõnul oodatakse uut prognoosi, et palju lähiajal võiks haigeid juurde tulla.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai märkis eilsel pressibriifil, et Saaremaal siiski jalga puhata ei saa. Kadai ütles, et Saaremaa on Eestis jätkuvalt ainus ülikõrge levikuga piirkond. Mandri-Eestis ja Hiiumaal on olukord palju parem.