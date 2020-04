Kingitus mandrilt kinnitab meditsiinitöötajale – nad ei ole üksi

Algatuse eesmärk on tänada ja tunnustada sümboolselt kõiki arste, medõdesid, hooldajaid ja paljusid vabatahtlikke, kelle kätes on meie tervis alati, aga praegu eriti. Särgid on soetatud heategija abiga ning mandrilt saarele aitas needtoimetada Saaremaa kriisikomisjon koostöös firmaga ML Transport.

„Saarlased on tublid ja sisimas veendunud, et saavad ise hakkama, aga täna näitab ka ülejäänud Eestimaa, et nad on tegelikult meiega ja oleme üks,“ ütles Kuressaare haigla nõukogu esimees Kalle Laanet. „See on ääretult hea tunne ja motiveerib pingutama.“

Portaali GoodNews toimetus kutsub kõiki üles avaldama tunnustust kõigile, kes igapäevaselt eesliinil koroona viirusega võitlevad.

Olgu selleks siis kriisiajal riigi juhtimine, inimelu päästmine, heakorra tagamine, vabatahtlik abivajajate abistamine, palvetamine, raha annetamine, lohutuseks ja rõõmustamiseks korraldatavad õhtused online-kontserdid, kodumaise toidu ostmine, et toetada meie ettevõtjaid, spordiklubi toetamine makstes klubimaksu, et spordiklubi ka peale kriisi alles oleks, kodus püsimine või lihtsalt hea sõnaga kellegi toetamine. Igaühe panus loeb, olgu see siis suur või väike.

„Kallis meditsiinitöötaja! Olen olnud juba kolm nädalat koduseinte vahel ja kahetsenud, et ma ei ole õppinud arstiks, et oskaks ja saaks sulle appi tulla. Tunnen ennast uudiseid lugedes jõuetult… palvetan õhtuti, et sa peaksid vastu ja tunneksid, et sa ei ole üksi! Olen kindel, et kogu Eestimaa on oma mõtetes sinuga ja sulle kogu südamest tänulik. Sinu igapäevatööst sõltume me kõik!“ seisab algatuse „Sa ei ole üksi“ idee autori Monika Kuzmina kirjas Kuressaare haiglas tegutsevatele meditsiinitöötajatele.

„Ütle perele, et ma tänan ka neid, et nad sind toetavad ajal, kui sina aitad teisi. Kui tunned, et sul on jaksu, siis ütle palun ka haigetestunutele edasi, et nad ei ole üksi. Vahel ja eriti rasketel aegadel ei vajagi me ehk muud, kui tunnet, et me ei ole oma raskustes üksi, et keegi hoolib, keegi on meiega,“ lisas ta.

FOTO: MAANUS MASING/ SAARTE HÄÄL

„Peredest eemalolek on teile kindlasti ääretult raske, kuid taaskord oma peredega kohtumine ja nende kallistamine hindamatu väärtusega. Pidage vastu,“ ütles heategevuskampaania „Sa ei ole üksi“ liige Kristi Zirk. „Loodan, et mitte keegi teist ei mõtle, et olete meie jaoks kangelased vaid nüüd – koroona ajal. Olete meile tähtsad igal ajal,“ sõnas kolme lapse ema Joanna Müür. „Mina palun, et hoiaksid ennast. Et tundmatu vaenlane ei ründaks sind, kui oled eesliinil. Et sa peaksid vastu, sest meil kõigil on sind väga vaja,“ lisas endine kultuuriminister Laine Randjärv.