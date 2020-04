EKSITUS ⟩ Muhu hooldekodu jätkuvalt viirusest puhas

Hooldekodude testimistega oli nädalavahetusel probleem Muhu hooldekeskuses, kus vaatamata varasemale sõnumile, et kõik elanikud ja töötajad on negatiivsed, saatis Terviseamet välja statistika ühe positiivse prooviga. Veel laupäeval oli Terviseamet kindel, et ühel töötajal on olnud proov positiivne. Teine proov osutus siiski negatiivseks ning ka kolmas tehtud proov näitas negatiivset pilti. Seega Muhu hooldekeskuses jätkuvalt COVID-19 viirust sees ei ole.