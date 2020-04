MEELIS KUBITS ⟩ Nõuame avalikult sektorilt solidaarsust

Aeg venib tatina ja peamiseks mõõtühikuks on tõepoolest tund. Mitmed sõbrad ütlevad, et nad ei ole viimased 20 aastat nii palju tööd teinud kui täna, kuna lisaks tavapärasele rindele ja kohanemisvajadusele on lisandunud ühiskondlikud kohustused.

Ah et valisime tervise. Täna on online’is väga keeruline hinnata, kuidas on Eesti riik kriisi esimest etappi teenindanud, kuid saab selgelt esile tuua, et valitsus näeb kriisi esimese faasi eduloo tsementeerimisega palju vaeva. Kiidusõnu tuleb parlamendi igast sektsioonist, kriisi alguses vastupidistel seisukohtadel olnud teadlased tunnustavad Valitsust. Mis on läbinähtavalt piinlik.

Ettevõtjad ei ole piirangute osas enam nii entusiastlikud kui paar nädalat tagasi, kuid põhimõtteliselt noogutatakse kaasa. Opositsioon alles otsib kohta ja sõnumit. Ja kuna meie ainus teadmine viirusest on fakt, et me midagi ei tea, tuleb arglikult nõustuda iga uue piiranguga.

Kas ikka valisime tervise?

Kuidas läheb esimesele etapile hinnangu andmisega kokku väidetav riiklik valmisolek, kuigi seda ilmselgelt ei olnud: riikliku ameti luba võrkpallimängu pidamiseks, vastuoluline kommunikatsioon (testime/ ei testi, maskid kellele jne) ning kahtlemata mahamagatud Saaremaa, seda hinnatakse hiljem. Tegelikult muidugi ei hinnata.

Kriisi kolmanda nädala esimesel päeval, 28. märtsil jõudis Valitsus Saaremaale. Äratuskellaks oli 22 nakatunut kohalikus hooldekodus. Kaheldamatult on tegemist lohakusega ja ei ole nii, et asju ei või nimetada oma nimedega.

Iga inimese lahkumine on tragöödia. Järgmisel hommikul lahkus vanataat, kellele jõuti mõni päev varem ära teha positiivseks osutunud test ja nii sai Eesti oma teise viiruseohvri. Lähedastele saatsid järelehüüde Eesti riigi juhid.

Samal ajal ja peaaegu et samas kohas jäi võitluses vähile alla noor naine. Tema lähedased said vabariikliku ajakirjanduse kaudu kaasa soovituse, kuidas matusetalitust reeglite päraselt korraldada.

Ehk siis, kui valisime raha asemel tervise, siis rahast küll loobusime, kuid kas ikka valisime tervise? Patsiendid, kes ootavad oma operatsioone, plaanilist või erakorralist ravi, ei pääse avalikku inforuumi, et karjatada: “Andestust, et me ei ole viirusekandjad, kuid meilgi on tervisemured! Mõnel meist isegi eksistentsiaalsed.” Samas grupis on need, kes lähiajal sünnitavad. Meie rahva ainus lootus, kui pidada silmas põhiseaduse preambulat. Kolleeg Janek oli jalutuskäigul valitsusse ajast ees, kui soovitas sünnitada põllul. Nii ta läheb.

Me ei valinud raha. Ja see on OK, sest meie parim teadmine on teadmatus. Eriolukorra kolme nädala tulemus on see, et seisab peaaegu kõik. Elutööd hävivad ja juhtub muid hirmsaid asju. Alguses kelmuse ja siis tänavakuritegevuse kiire kasv on vaid aja küsimus.