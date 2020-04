Kriisikodu vajab hooldajaid

Nädala eest avatud kriisikodu koordinaatori Kairit Lindmäe sõnul on hooldustöötajaist praegu terav puudus. “Mõni siinsetest inimestest töötab iga päev, teine teeb üle päeva 24-tunniseid vahetusi,” ütles Lindmäe. "Normtunnid on kõigil ammu lõhki, aga muudmoodi pole võimalik – me ei saa inimesi hooldamata jätta."

Kriisikodu ootab appi täiskasvanud terveid inimesi – ka neid, kes pole varem hooldustööd teinud. “Tulija õpetame välja kohapeal, ta saab tööd alustada koos hoolduskogemusega inimesega,” rääkis Lindmäe. “Eakaid tuleb sööta, pesta ja potile panna, mähkmeid vahetada ja neil voodis asendit vahetada.”

Poolsada klienti

Saaremaa Südamekodu hoones avatud kriisikodusse viiakse koroonaviiruse diagnoosi saanud eakad kõigist Saaremaa hooldekodudest, samuti on kriisikodu mõeldud inimestele, kes ei saa haiglast mingil põhjusel kohe oma koju naasta.

Praegu on kriisikodus kokku 47 klienti, kellest enamik on koroonaviirusesse nakatunud. Südamekodu 13 elaniku jaoks, kelle testitulemus oli negatiivne, loodi majas eraldi osakond.

Poolesaja eaka eest kannab hoolt 17 inimest, neist kolm on senised Südamekodu töötajad. Paljud Südamekodu töötajad said testimisel positiivse vastuse, osa negatiivse vastuse saanuid jäid aga koju karantiini.

Praegu püüab kriisikodu korraldada oma tööd nii, et igal korrusel toimetab viis inimest.

Üks neist, Merlin Vares, läks kriisikodule appi vabatahtlike grupist loetud kutse peale, et kriisikodu otsib klientidele pesijaid.

"Esimesel korral tõesti ainult pesin, järgmine päev, kui vaba hetk oli, aitasin juba ka muudes toimingutes," lausus Vares, kes nägi, et iga abikäsi kulub ära. "Kui mult küsiti, kas võib mu graafikusse kirja panna, et katta terve vahetus, siis olin nõus."

Varese sõnul on graafiku koostamisel arvestatud tema võimalustega. Praegu on ta kriisikodus tööl olnud ülepäeviti, korraga 12 tundi järjest.

Merlin Varese hinnangul on kriisikodu personal ja appi tulnud vabatahtlikud väga toredad. “Klientide vajadused saab töö käigus kiiresti selgeks,” kinnitas Vares. “Tuleb sööta, pesta, puhastada, tegelikult teha kõike, mis tagab kliendi heaolu. Viiruse levikut püüame takistada kaitsevahendite abiga ja neid õnneks jagub.”

“Kuna Merlin käib meil sisuliselt iga päev, sõlmisime temaga lepingu,” ütles Kairit Lindmäe.

Oodatud ka vabatahtlikud

Töögraafiku koostamisel arvestatakse inimese soovidega. Koroonadiagnoosi saanud inimestega kokku puutuvate töötajatega sõlmitakse tähtajaline käsundusleping brutotunnitasuga 9 eurot.

Kriisikodusse appi on oodatud ka vabatahtlikud, kes ei soovi tööle asuda, ent on valmis vastavalt võimalusele aitama. “Kui korraga on vaja palju inimesi toita, pesta või neil mähkmeid vahetada, oleks vabatahtlikest palju abi,” ütles Lindmäe.

Lisaks hooldustöötajatele vajab kriisikodu koristajaid. Kairit Lindmäe palub neil, kes on valmis kriisikodule appi minema, võtta ühendust Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalnõuniku Gabriela Roosoga telefonil 50 68 253.