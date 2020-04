juhtkiri ⟩ Iga kätepaar on tähtis!

Haiglavoodi. Foto on illustratiivne.

Upal avatud Saaremaa kriisikodu teeb äärmiselt vajalikku tööd. Tavaliseski üldhooldekodus pole hooldajaamet sugugi kergete killast. See töö nõuab tegijalt empaatiavõimet, kannatlikkust, stressitaluvust, füüsilist jaksu. Kriisikodus on klientideks koroonadiagnoosiga inimesed, kelle eest hoolitsemisel tuleb hoolitseda ka selle eest, et nakkus ei leviks. Kanda kaitsevarustust ja aina desinfitseerida.