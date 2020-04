KUULO KUTSAR ⟩ Lemmikloomad võivad nakatuda uue koroonaviirusega

Ühtlasi ollakse mures selle pärast, kas nakatunud loomalt võib uus koroonaviirus üle kanduda ka loomapidajale ehk üldiselt inimesele. Kuna paljud lemmiklooma omanikud on selliste küsimustega pöördunud minu poole, sest veterinaaride teave ütleb, et pole tõendeid, et lemmikloomad ja muud koduloomad võiksid nakatuda uue koroonaviirusega.

Maailma Loomatervise Organisatsiooni andmetel on sellised tõendid olemas – lemmikloomade nakatumine uue koroonaviirusega on võimalik. Uuemate uuringuandmete põhjal nakatab uus koroonaviirus kasse, koeri ja valgetuhkruid, kes võivad viirusi edasi levitada nendega kokku puutuvatele teistele loomadele. Uus viirus ei nakata sigu, kanu ja parte. Seda kinnitavad näiteks Hiina epideemia keskuses Wuhanis uuritud kasside vered – igast kümnest uuritud kassist olid ühel veres viiruse vastased antikehad, st nad olid nakatunud uue koroonaviirusega. Ka Belgias tuvastati kassi nakatumine uue koroonaviirusega.

Hongkongis avastati aga koerte nakatumine selle viirusega. Ühes New Yorki loomaaias nakatusid töötajatelt uue koroonaviirusega tiigrid. See loomade nakatumisahel võib jätkuda, sest tõenäoliselt on uue koroonaviiruse genoomis toimunud mutatsioon, mis soodustab viiruse ülekandumist nakatunud inimestelt loomadele.

Arvestades lemmikloomade lähikontakte inimestega, on peetud võimalikuks, et nakatunud lemmikloomadelt võivad viirused üle kanduda ka nende omanikele või hooldajatele. See on ka meie kasside ja koerte peremeeste mure.

Käesoleva ajani ei ole maailmas siiski selliseid juhte tuvastatud. Ka Ameerika Ühendriikide Haiguste Kontrolli Keskus väidab, et uue koroonaviirusega nakatunud lemmikloomad ei ole teadaolevatel andmetel inimestele ohtlikud.

Arvestades inimeste nakatumisohu võimalikkust, panen inimeste arsti ja epidemioloogi teadmiste põhjal kirja soovitused, kuidas vältida koroonaviirushaiguse epideemia ajal nakatunud lemmikloomadelt lähtuvat võimalikku ohtu inimestele rahvatarkuse põhimõttel – parem karta kui kahetseda.

Kuidas käituda lemmikloomaga kodus praeguse koroonaviiruse epideemia ajal?

Arvestades, et kodus ollakse lemmikloomade läheduses pikemat aega, tuleks olla ettevaatlik – mitte hoida neid näo lähedal, enne ja pärast looma puudutamist või silitamist pesta või desinfitseerida käed.

Kas kassi või koera suhtes peaks järgima samuti „sotsiaalse distantseerimise“ soovitusi?

Arvan, et peaks küll. Kui inimene on viirus-positiivne või kahtlustab, et ta on nakatunud, peaks ta hoidma looma endast eraldi, mitte laskma teda välja omapead jooksma ning vältima tema sõbrustamist teiste koerte või kassidega ja inimestega.

Kuidas jalutada koera tänaval?

Ainult rihma otsas ja hoiduge eemale teistest koertest ja kassidest.

Kuidas suhtuda sellesse, kui keegi palub võtta tema koer või kass ajutiselt hoiule?

Kui ise olete terve, terve on ka teine loomaomanik, on nakatumisrisk väike ja looma hoiule võtmine ohutu. Kui aga kuulute koroonaviirushaiguse riskirühma, näiteks olete üle 65. a vana, põete mõnda kroonilist haigust, teil on arsti poolt kinnitatud immuunpuudulikkus või olete rase, peaksite võõra lemmiklooma hoidmisest loobuma.