Kuressaare teatril ja Saaremaa muuseumil on lootus saada riigilt hüvitist

Kuressaare Teatri sihtasutuse juhatuse liige Piret Rauk ütles, et kultuuriministeeriumi inimesed tutvustasid uut meedet esmaspäeval Eesti etendusasutuste liidu koosolekul. Millistel alustel arvestus täpselt toimub, kui suur osa saamata jäänud tulust hüvitatakse, kellele ja millal - need on asjad, millega ministeerium hetkel tegeleb, lausus ta.

Sama märkis ka Saaremaa muuseumi sihtasutuse juhatuse liige Rita Valge. „Hetkel ei ole meil täpsemat infot kui ministri poolt meedias väljaöeldu, et kuni 50% ilmselt kaetakse. Olen aru saanud, et kriteeriumid on väljatöötamisel,“ sõnas ta.

Saaremaa vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Aarne Põlluäär ütles, et valla kollektiivid ja hallatavad asutused on hüvitise vastu samuti huvi tundnud, kuid paraku ministeeriumi meede kohalike omavalitsuste rahastatavatele kultuuri- ja spordiasutustele ning kollektiividele ei laiene. Abivallavanem Helle Kahm lisas, et eriolukorra lõpp tuleb ära oodata ja siis saab teemaga juba süsteemselt tegeleda.

Kultuuri- ja spordivaldkonna kriisipakett jaguneb kaheks. Esimene osa puudutab kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevate füüsiliste isikute toimetuleku toetamist kogumahus 5,2 miljonit eurot. 4,2 miljonit sellest moodustab juba kehtiva loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel makstav loometoetus, lisaks saavad toetust 3. ja 4. kutsetasemega noorte treenerid (400 000 eurot) ning laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide juhendajad (600 000 eurot).