KUULO KUTSAR ⟩ Mask – kas kanda või mitte kanda?

Lisaks muudele nakatumist ennetavate meetmetele on üheks võimaluseks kaitsemaski kasutamine nii õhu kaudu viiruse sattumise vältimiseks inimese hingamisteedesse kui ka haige inimese kaitsemaski poolt tagatava hingamisteedest väljunud aerosooli takistamise sattumist ümbritsevasse õhku ning sellega lähedal viibivate inimeste hingamisteedesse ja nende nakatamist. Räägime ainult üldlevinud meditsiinilistest ehk kirurgilistest maskidest.

Me elame uue koroonaviiruse poolt põhjustatud epideemia tingimustes, kus nakatumise oht on olemas, kuid inimestele on antud või kui üldse on antud loosungina kõlav soovitus – kandke maski! Paraku on nii maske omavatel kui maske mitte omavatel inimestel reeglina selgusetu, kas, kunas ja kuidas maski kanda, aga võib-olla pole seda üldse vaja kanda.

Kogu maailm juhindub maskide kasutamisel kogukonna ehk igapäevase tegevuse ja suhtlemise tasandil nakatumise vältimisel Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juhistest. WHO juhised ütlevad, et meditsiiniliste ehk kirurgiliste maskide kandmine on ainult üks meede hingamisteede ehk respiratoorsete nakkuste, sealhulgas uue koroonaviirushaiguse, vältimiseks.

Siiski ei ole ainult maski kandmine piisav – seda tuleb teha koos käte pesemise või desinfitseerimise ja muude ennetusmeetmetega. WHO ütleb selgelt ka seda, et maski kandmine nendel juhtudel, kui see pole näidustatud ehk seda ei ole vaja teha, võib tekitada inimesel väära ohutuse tunde. Maskide vale kasutamine ja näole sobitamine vähendab aga nende kaitseefektiivsust.

Meditsiiniliste maskide kaitseefektiivsuse kohta niipalju, et selle määramise uuringuid on vähe tehtud, kuid eelmise SARS-i epideemia ajast pärinevad kanadalaste andmed väidavad, et maskide kaitseefektiivsus oli kuni 85% juhul, kui neid õigesti kasutati. Selgituseks, et erinevate respiraatorite kaitseefektiivsus on 95%-99%. Siiski ei taga ükski mask ega respiraator täielikku nakkusohutust.

Kus ja millal maski kanda?

Esmane nõue praeguses olukorras on viibida ehk isoleerida end kodus. Kui inimene peaks siiski viibima avalikes rahvarikastes kohtades ning kui ei ole nakkusohu hoiatust antud ja inimesed peavad kinni vähemalt kahe meetritest vahedest, ei ole vaja maski kanda.

Rahvarikka koha all mõistetakse respiratoorse viirusepideemia ajal riigiti erinevat hulka inimesi – alates kahest, kolmest, viiest kuni kümne ja enama koosviibiva inimeseni.

Kui kaupluses või rahvarikkas kohas viibib mingil põhjusel viirus-positiivne isik või endal võimalikku haigust kahtlustav isik, peavad nad kandma maski. Sama nõue kehtib ka inimeste viibimisel tööruumis ning ühistranspordivahendis. Tööülesannete tõttu klientidega ühiskasutuses olevas ruumis viibivad töötajad, näiteks toidukaupluse või apteegi teenindajad, peaksid kandma maski.