MUHU UUDISSED ⟩ Muhulastel oo masu koroona rohi olemas!

Mool oo viel vädan selle laste koolitamise kohja pialt, et maa`p pia teistega seltsis kuolitükkisid tegema. Moo massakad oskavad änamaste ise. Paljast seda oo taris vahest miele tuleta, et ikka tuleb kuolitükid kenaste ää tiha. Et paess ep lüöda niisammati luuslanki mitte. Ossatse easte, aga iakordas ep viisi mitte. Just poisslastel kipub vist nõuke viga olema.

“Neid va tutiviirusi tulekskid nüid nii palju tiha, et päris viirus, saba jalgevahel, tükkis minema lähäks.”

Aga voata sial palgeroamatus, sial sai välja mõteldud, et muhulastel oo masu rohi selle va koroona vastu olemas! Neh sai kua sial kangest eputat` oma vade tuttidega, mis ma sedaaegu tegi, kut televiisuri sihes seda surt Kuresare aigemaja toetamise saadet sai vahitud. Neh ja siis üks va ülemualasest muhulane arvas, et nie olla ju koroonaviirused, mis ma tiha vihu. Ja teene, paeguldane, siis pakkus välja, et neid va tutiviirusi tulekskid nüid nii palju tiha, et päris viirus, saba jalgevahel, tükkis minema lähäks.

Neh, kui muhulane tahab, et miskid asi nõnna saaks vuastaks ja kauemakskid alles jäeks, siis ta paneb selle laulu sisse. Aga kui misestkid oo taris nobesti lahti suaja ja kua nõnna saaks vuastaks või kauemakskid, siis äkist aitab, et sõuke asi lõnga sisse panna. Ja neid lõngast tuttisid oo ju muhulastel sügiseks taris oma mustmiljun tükki. Ma mõtle küll, et kui nüid iga muhulane nõnna umbest viiskümmend tutti valmis tiha viisiks, siis oo sie aigus siit kadun kua.

Ja selle mõttel oo isegid tiaduslik põhi all. Tutitegu oo nõuke rahustav tüe. Et ep kuluta oma närvisid väga ja siis ep tule seda surt stressi piale mitte ja kui põle stressi, siis ep tule ükskid tõbi nii kergesti kallale. Ja neh, kõege param oo tutta tiha ikkagid kodu tuas istudes. Nõnna et muailm võib ju arvata küll, et me, muhulased, isekieru oleme ja oma tutta tiha vihume. Aga sest oo tolku. Kohe kindlasti!