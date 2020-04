JUHTKIRI ⟩ Esimeseks olemise saatus

Nüüd ei ole enam see koht, kus ametnikud hakkavad otsima võimalikke vigu, mida tehti nädalaid tagasi, ja neid ette heitma. Kuressaare ei ole kriisihaigla. See, mis siin toimus, ei olnud pisike haiguspuhang. See oli katastroof. Seda on kinnitanud ka riigi juhtivad meditsiiniametnikud, kes püüavad meid kriisist välja juhtida. Esimesed saavadki alati kõige valusamad vitsad.