TERVISEAMET TULETAB MEELDE ⟩ Pühadeplaane tehes vältige terviseohtusid

"Selleks on pingutanud kogu tervishoiusüsteem ja inimesed igal pool, kuid hoolimata kevade ja pühade saabumisest ei ole viirus veel taandunud. Seetõttu peame ka pühade ajal oma plaanid hoolikalt läbi mõtlema, et me ei seaks ennast ega oma lähedasi ohtu. Tänan kõiki tervishoiutöötajaid, meie partnereid eesliinil, ettevõtteid, kes on oma töö ohutuks korraldanud ja iga inimest, kes on vastutustundliku käitumisega oma panuse viiruse leviku peatamisse andnud," ütles Öpik.