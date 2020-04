Anti Toplaan ⟩ Iiobi sõnum ja koroonakriis

Lugematud uudised ja artiklid on toonud meieni sündmusi ja arve, mille keskel suudame küsida vaid kolme peamist küsimust: kuidas on meie ja lähedaste tervis, kuidas saan hakkama oma kohustustega ja mis saab edasi? Sealt edasi mõeldes võime küsida: miks on see kõik meid tabanud ning kuidas see muudab meid ja ühiskonda?

Piibli vanas testamendis on Iiobi raamat, mille lugemine võib anda meile vastuseid mõnedele põhimõttelistele küsimustele. Esimesena meenub see, et kui meid või meie pereliikmeid tabab mingi kriis või häda, ei teadvusta me, et kellegi olukord on meie omast veelgi hullem.

“Suurema mure saabudes ei tundu väiksemad probleemid enam nii olulised. Loodetavasti on see üks praeguse kogemuse positiivsetest mõjudest, et õpime eristama olulist ebaolulisest, tegema vahet vahenditel ning püsiväärtustel.” - Anti Toplaan

Iiob oli omal ajal kadestamisväärne mees, kelle pere oli suur, äri õitses ja ta ise oli inimeste silmis lugupeetud ja Jumala ees vaga mees. Tema silmade eest varjul ja temast sõltumatult toimusid aga sündmused, mille tagajärjel varises põrmuks kõik, mis veel äsja oli kindel ja käegakatsutav. Kes taluks oma vara või, veel hullem, lapse või laste kaotust? Iiob aga kaotas nad kõik lühikese ajaga, olukordade tõttu, mida ta ise kuidagi mõjutada ei saanud. Nagu olnuks sellest veel vähe, tabas teda ka raske haigus.

Kui tema sõbrad seda kõike nägid, istusid nad lihtsalt seitse ööpäeva sõnatult tema kõrval, sest nad nägid, et ta valu oli väga suur. Sõbrad proovivad lõpuks probleemi tekke põhjusi aimata, lähtudes arusaamast, et kui selle taga on Kõigeväeline, peab see olema Iiobi puhul karistus mingi varjatud süü eest.

Kriis muudab meid kõiki

Inimlikult on arusaadav, kui üha sagedamini kõlavad küsimused, kes on praeguse kriisiolukorra eest vastutav. Mandrieestlased vaatavad saarlaste ja saarlased omakorda võrkpallisõprade ja valitsejate poole. Selge on see, et kui maja põleb, tuleb oma tähelepanu ja jõud pühendada selle kustutamisele. Põlegu uurimise või põhjuste väljaselgitamisega tuleb tegeleda kriisi möödudes.

Koroonakriisi pikk kestus väsitab, kuid samal ajal muudab ja mobiliseerib kõiki protsessi osalisi. Suurema mure saabudes ei tundu väiksemad probleemid enam nii olulised. Loodetavasti on see üks praeguse kogemuse positiivsetest mõjudest, et õpime eristama olulist ebaolulisest, tegema vahet vahenditel ning püsiväärtustel. Kuigi kriisiolukord alles kestab, võib sügavam juurdleja juba praegu küsida, kas see kriis on piisav, et see muudaks meie seni kinnistunud arusaamu ja harjumusi. Või loodavad kõik jätkata täpselt samast kohast ja samal moel nagu enne kriisi?

Uue leidmise aeg