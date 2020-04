ÕPETAJATE PROTEST AITAS ⟩ Põhikooli lõpueksamid jäävad ära vaid sel aastal

Juhul kui viirus hakkab taanduma, hakatakse järk-järgult alates 15. maist koolides õpet taastama, kusjuures põhikooli lõpueksameid tänavu ei toimu ja gümnaasiumi riigieksameid on vaid kaks.

Enne otsuse tegemist oli suur poleemika põhikooli eksamite toimumise üle. Nimelt nägi haridusministeerium eelnõu varasemas versioonis nägi haridusministeerium ette, et ka pärast eriolukorra lõppu kehtestab valitsus, millistel tingimustel lõpetavad noored põhikooli või gümnaasiumi – kas eksamitega või eksamiteta. Praegu on selle kehtestanud riigikogu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses.

Tuhat Eesti õpetajat nägid selles minister Mailis Repsi plaani suruda eriolukorra varjus läbi oma ammune plaan: kaotada põhikooli lõpueksamid. Minister pidi haridustöötajate survele järele andma ning põhikoolieksamite ära jätmine on vaid selle aasta teema. Edasi läheb kõik vanaviisi. Reps ütles ERR-le, et temal sellist plaani ei olnud.

Ministri kavale tehtud pöördumisele kirjutasid alla ka mitmed Saare- ja Muhumaa õpetajad.

Kuressaare gümnaasiumi õppealajuhataja Maidu Variku sõnul on tahtnud Reps oma plaanidega varemgi aineõpetajate ühendustest mööda minna. „Eriolukorra prioriteedid on kahtlemata väga erilised, võib mõista valitsuse soovi ja vajadust kõiksugu korralduste ja erimeetmete järele - aga see ei tohiks pöördumatult riivata demokraatia põhiväärtusi,” ütles Varik (loe Variku täispikka kommentaari loo lõpust -R.V)

Samuti pöördumisele alla kirjutanud teenekas Lümanda kooli õpetaja Urve Vakker ütles, et talle ei meeldinud, et otsust eksamite kohta saaks tähtajatult ise otsustada. „Kuna olen ligi 30 aastat aktiivne Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi liige, siis tundsin, et avaldan ka oma arvamust,” ütles Vakker.

Tema sõnul on selle õppeaasta osas erinevate variantide kaalumine normaalne ja vajalik ning ka lõpueksamite ärajätmine mõistetav. Kuid ette tema sõnul otsuseid teha ei tohiks.