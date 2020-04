Muusikud pausil ⟩ „Lageraie“ - iseloomustab räppar Beeblilõust oma praeguseid sissetulekuid

Nädal tagasi pidasid Andrus ja tema mänedžerist elukaaslane Ingrid Mänd pisitütre Venuse esimest sünnipäeva. „Kolmekesi me siin olime ja meil oli väga lahe,“ ütleb Andrus. Ta lisab muiates, et niimoodi pannakse ka suhe proovile.

Proovile paneb ka eriolukord, mis on Beebilõusta sarnaselt sadadele teistele muusikutele jätnud ilma nii märtsi kui ka aprillikuu kontsertidest ja tundub, et ka mai omad jäävad ära. „Võibolla mingeid asju tehakse ehk leebemaks, aga vaevalt, et kontserte lubatakse. Nii et – lageraie,“ sõnastab räppar oma sissetulekute hetkeseisu.

Mees kinnitab, et saab veel vana rasva peal hakkama, kuid avalikud esinemised on ikkagi need, mis artistidele leiva lauale toovad. „Kõik need raadios mängimised on pigem pisike boonus esinemiste vahele, mis tuleb kuskile arvele. Sellega päris ära ei ela. Aga eks see panebki asju ümber mõtlema ja aru saama, et ainsa sõrmenipsuga võib kõik läbi saada,“ tõdeb artist.

Beebilõust tunnistab, et on siiani „oma kuradi kastis olnud“, aga nüüd mõtleb harjumuspärasest ruumist väljapoole. „Tuleb vaadata. Mõtteid on, kuid eks näe, milline neist vilja kannab,“ sõnab ta. Täpsemaid plaane muusik avada veel ei soovi. Kinnitab vaid, et need on otsapidi seotud ikkagi meelelahutusega.

Kuigi kodus istujal võiks nagu aega olla, pole juba pikemata aega meeles mõlkunud autobigraafilise raamatu kirjutamine Beebilõusta praegusse päevakavva mahtunud. Liiga palju aega ja tähelepanu kulub tema sõnul pisitütar Venusele.

Muusikaga on õnneks nii, et sõltumata sellest, kas saab esineda või mitte, keerlevad teemad ja ideed peas ikka edasi. Ja nende jäädvustamiseks on Andrusel olemas kodustuudio.

Praeguse õhkkonna inspireerivuse kohta ütleb mees, et tal ei ole tegelikult väga vahet, mis ümberringi toimub, sest loomeprotsess on tema jaoks aeglane ja vaevaline olnud kogu aeg. „Mõni läheb sitale ja kolm lugu on kohe valmis,“ muigab ta.

Tegelikult pole Andruse arvates praeguses olukorras väga hullu midagi, see paneb lihtsalt mõtlema ja mõjub lõpuks ehk isegi hästi. „Toob inimesed maa peale ja arusaamisele, et kõik see värk on väga õhkõrn. Selleks, et häid aegu ära tunda, peab olema ka halbu aegu,“ nendib ta.