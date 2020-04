TEADLASED ⟩ Saaremaal tehti Itaaliaga sama viga

Nad toovad võrdluse 19. veebruaril Milanos toimunud Bergamo klubi Atlanta ja Hispaania klubi Valencia hinnanguliselt 40 000 pealtvaataja silme all peetud Meistrite liiga jalgpallimänguga. Seda kutsutakse „Mäng Nulliks”. Koduvõistkond võitis kohtumise tulemusega 4:1, pealtvaatajad rõõmustasid, kallistasid ja tähistasid suurvõitu. Ja levitasid üksteisele haigust. „See oli halbade asjaolude väga halb kokkusattumus. Just see oli tõenäoliselt hetk, kui džinn pääses pudelist välja,” seisab Tiit Tammaru, Erki Saluveere ja Anto Aasa analüüsis.

Veel polnud teada, et viirus on juba kohal, kirjutavad teadlased Postimehes. Leviku hinnang oli madal ja esimese nakatumisteateni oli kaks päeva. „Viiruseohust hoolimata kordus teadlaste sõnul massiürituste korraldamise viga riigist riiki – viiruse kohapealset levikut alahinnati, sest veel ei olnud piisavalt kindlalt teada, millised on selle leviku mehhanismid ning et viirust levitavad ka sümptomiteta inimesed,” kirjutab Postimees.