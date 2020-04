ABI ⟩ Suletud saarte ettevõtjad saavad poolteist miljonit eritoetust

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu ütles igapäevasel kriisibriifingul Saarte Hääle küsimise peale, et tõepoolest on ettevalmistamisel meede, kus turismiettevõtjatele läheb üks miljon ja väikeettevõtlusele pool miljonit eurot. Täpsemad detailid selguvad lähiajal.

Saare- ja Muhumaa ettevõtjad saatsid rohkem kui nädal tagasi peaministrile pöördumise abipalvega, et olukord on katastroofiline. Turismiettevõtted pidid ennast sulgema sisuliselt ilma ettehoiatamata ja päeva pealt vahetult enne uut hooaega.

Saarte Häälega rääkinud ettevõtjad ütles, et valitsuse taoline käik on eluspüsimiseks hädavajalik. Osad hotellid saavad veidigi sissetulekult Saaremaa valla tellimusest kriisiga seotud inimeste majutamisel.

Saaremaa Spahotellide juht Laura Sohvie Liblik ütles, et abimeetmeid oodatakse. Tema sõnul on lähikuude broneeringutest palju tühistatud ning edasine broneerimine seiskunud. Kõik numbrid lähevad tema sõnul iga päevaga aina hullemaks.

Ettevõtja Toomas Leis , kes varemgi leheveergudel Saaremaa majanduse muredest kirjutanud, märkis, et uudis on positiivne. Nüüd tuleb oodata, et milline on meetme või abi konkreetne siht, ajakava ja ka tingimused.

PR Foodsi juht Indrek Kasela märkis, et välja toodud summad pole kindlasti kõigi kõiki vajadusi katvad. Arvestades, et riigi võimalused on piiratud, on iga toetus teretulnud. Seda enam, et see ei tule mitte aasta pärast vaid kohe.