REPLIIK ⟩ Me ei saa elada nii, et kardame elamist

Me ei saa elada nii, et kardame elamist. Kui täpselt teaks, mida karta, siis ehk oleks teine lugu. Nakatuvad need, kellel endale teadaolevalt ei ole nakkusallikaga kontakti olnud, samas jäävad puutumata väga tõsiste terviseprobleemidega inimesed, kellel on olnud kontakt.

Tunnistan – mina ei karda. Kuna olen eluaeg teenindussfääris töötanud, siis ilmselt tänu sellele on mul raudne immuunsus. Ma kuu aega tagasi isegi ei teadnud, mis on inimese normaalne kehatemperatuur ja millest alates on palavik. Ma ei mäleta, millal mind mõni viirus on kimbutanud, kerge nohu või kurguvalu on olnud. Öeldakse ju, et umbrohi ei hävine.