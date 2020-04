juhtkiri ⟩ Paarist kuust toetuseks ei piisa

Ettevõtjad on hädas. Sellest annab tunnistust tõik, et toetusmeetmest, millega tööandjad saavad oma töötajatele töötasu hüvitist taotleda, olid juba mõne tunniga hüvitist küsinud sajad ettevõtted. Tuhandete töötajate jaoks. Saare maakonnas saab riigilt töötukassa otsusega hüvitist 125 tööandjat, kokku 666 töötaja jaoks.

Riigi loodud meede aitab pisutki pehmendada hoopi, mille meie majandus koroonakriisi tõttu saab. Samas on vahemik märtsist maini liiga lühike aeg. Kuidas pärast seda toime tulla? Näiteks tootmisettevõtete jaoks ilmnevad probleemid kõige teravamalt alles paari kuu pärast. On ju lepingud sõlmitud ja tellimusi täidetakse vähemalt kuu-kaks ette. Seega on ettevõtjate liidu ettepanek saada riigilt palgatoetust vähemalt viieks kuuks igati mõistetav ja mõistlik.