MIDA SAAREMAA VAJAKS? ⟩ Ettevõtja Toomas Leis: kolm mõtet

Esiteks on vaja turismi-ja teenindussektori ettevõtetele tuge selle kriisi lühiajaliseks s.t järgmise 12 kuu üleelamiseks. Turism, teenindus, kaubandus ja väikeettevõtlus laiemalt on Saaremaal väga hooajaline ja lühikese perioodi jooksul (juuni, juuli ja august) tuleb teenida kogu aasta vastupidamiseks ja ka investeeringuteks vajalik tulu. Selge on see, et kui isegi eriolukord kaob, siis see hooaeg jääb veelgi lühemaks ja nigelamaks ning sügis ja pikk november saabuvad kiiremini, kui praegu tundub. Ehk, siis siin on vaja selget tuge, et Saarte majanduse struktuur nüüd kokku ei kukuks ja meil 2-3 kuu pärast poleks pooled inimesed tööta ja lootuseta.

Teiseks on vaja turundustoetust, et peale kriisi üleelamist, st alates 2021 suudetaks jõuliselt tuua Saarde vanu (Ooperipäevad, Ralli jne) ja ka uusi üritusi. Ja saada üle Saaremaad räsivast koroonaepitsentri renomeest. See nõuab selgelt vahendeid ja suuremat pingutust.

Kolmandaks loodan, et eriolukord ja Saaremaa isoleerimine, ei kesta päevagi kauem kui hädavajalik. Ja piirangud sellises mahus lõpetatakse lähima paari nädala jooksul. Hea on hädaohu puhul reageerida kiirelt ja tekitada valmisolek, aga kui see on tekkinud ja esmane oht on möödas, siis tuleb vaadata, mis on mõistlik ja mis mitte.

Itaalia ja Hispaaniaga ei saa Saaremaad ja Kuressaaret kuidagi võrrelda. Nende riikide elustiiliga võrreldes kehtib meil saares pidev sotsiaalne isolatsioon nii ehk naa. Eesti ja isegi Saaremaa olukord ja numbrid on kordades paremad, kui Lõuna-Euroopas, seetõttu peaksid olema ka meetmed vastavad.

Loodan väga, et Eesti jälgib tähelepanelikult Rootsi ja Taani arenguid ja parim abi meile kõigile on olnud kiire tegutsemine ohu tekkel ja loodetavasti sama moodi kiire ja adekvaatne tegutsemine ehk majanduse avamine, kui kaitseliinid on korras ja selge oht ja hirmud taandunud.