Robert Pajussaar ⟩ Olgu olukord kui hull tahes, elu peab edasi minema!

Juba üle kuu on Saaremaal valitsenud ärev olukord. Ohtlik koroonaviirus on hoidnud hirmu all meid ja meie lähedasi. Pealtnäha lihtne haigus võib võtta halva pöörde, ohustada füüsiliselt tugevaid noori, veidi põduramaid vanureid, kõiki tublisid inimesi.

On raske uskuda, et kerge palavikuga algav haigus võib lõppeda piinarikka surmaga. Meie kurvastuseks on seda aga juba juhtunud. Sügav kaastunne kõikidele inimestele, keda koroonaviirus on kõige traagilisemalt puudutanud.

Eks me kõik ole uues olukorras ja õpi töö käigus. Keegi ei tea, kuidas on 100% õige käituda ja mida ikka täpselt tuleb silmas pidada. Jah, olukord on keeruline.

Täna on väga lihtne kohata inimest, kes on juba haiguse läbi põdenud ning suure tõenäosusega saavutanud immuunsuse. Või kedagi, kes oma teada ei ole seda haigust põdenud. Leidub neidki, kes võivad olla haiged, kuid kel ei ole mingeid sümptomeid. Kindlasti mahub nende variantide vahele veel palju võimalusi.

Otsustamiseks on tarvis selgust

Selles segaduses on raske otsuseid teha, tarvis oleks selgust. Õige hetk on keerata pilgud meie meedikute poole ja paluda neil leida kiirelt võimalus, kuidas nakatunutel ja tervetel inimestel vahet teha. See on ettevõtete töötajatele oluline.

Peame selgelt aru saama, millises faasis inimene koroonaviiruse osas on, et selle põhjal järgmisi otsuseid teha. Kui selgub, et testimine on kulukas ja käib meie solidaarsele tervisesüsteemile üle jõu, võiksid need testid olla tasulised. See on oluline just tootmisettevõtete jaoks, mille töötajad peavad käima kohapeal ja kaugtöö võimalus puudub. Paljud inimesed ei pea kodudest välja tulema, nende olukorda saab parandada karantiin või lihtsalt eemal oldud aeg. Tööl käivate inimeste tervise kontroll on hoopis olulisem.

Miks see vajalik on? Kui soovime, et normaalne elu taastuks, siis on vaja, et majandustegevus jätkuks. Majandustegevus tähendab seda, et inimesed naasevad oma tavategevuste juurde. Mida kiiremini see juhtub, seda varem saame hakata rääkima kriisi mõjude vähenemisest.

Ettevõtted peavad saama tegutseda, kuid see tähendab, et meie ettevõtjatena peame teadma, millises paranemisfaasis on meie töötajad. Selge on see, et haiged peavad olema haiguslehel. Tööle tohivad tulla ainult terved ja teistele ohutud inimesed.

Kuna haigestunute hulk Saaremaal on päris suur ja töökäsi oluliselt vähem, on tööviljakus niikuinii alla igasuguse arvestuse. Tegevus aga vähemalt käib ja inimesed on lootusrikkad, kuna nende töökoht võib säilida ja sissetulek on tagatud.

Virtuaalse suhtluseta ei saa

Palju olen kuulnud väidet, et koroonakriisi tõttu on kõik muutunud ja tundub, et lõplikult. Mina seda väga ei usu. Eriolukorrast hoolimata on ettevõtjal kohustused töötajate ees ja vastupidi. See tähendab, et töölepingud kehtivad ja keegi ei ole neid meilt üle võtnud.