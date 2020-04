VASTUSEIS ⟩ Saaremaa haigeid hakatakse mandrile viima

Terviseamet soovib viia Kuressaarest osa haigeid mandrile, et haiglat saaks hakata puhastama ning samas anda puhkust siinsele personalile. Mandrihaiglates ei ole hetkel näha suurt hospitaliseerimise arvu ning seal on haigete jätkuravi võimalused Terviseameti hinnangul paremad.

Kuressaare haigla teatas oma vastuses Terviseametile, et Saaremaal suhtutakse haigete ravimisse väga tõsiselt ja kõikidele haigetele saab tagada hapnikravi. Haigla ravijuht dr Edward Laane on plaanile vastu. „Kuressaare Haigla ei näe põhjuseid, et meie haigeid massiliselt oma kodukoha haiglast mandrile sõidutada,” seisab haigla tehtud avalduses.