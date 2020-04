KRIISIKÜSITLUS ⟩ Koondamisvajadus on saarel suurim transpordis, majutuses ja toitlustuses

Saaremaa vastanutest hindab 75% lähikuude käibelangust vahemikku 51-100%. 64 protsenti vastanutest arvab, et nende tegevus on järgmiseks kaheks kuuks (st. vähemalt eriolukorra lõpuni) täielikult peatunud. Suurimat käibelangust ja tegevuse peatumist prognoositakse majutuses, toitlustuses, meelelahutuses ja klienditeeninduses.

Töötajate koondamisvajadust näeb Saaremaa vastanute seas 40% ettevõtjatest. 44% vastanutest suudab eriolukorra kestmisel välja maksta maksimaalselt 1-2 kuu palgad. Juba esimese kriisikuu (märts) palgamaksete juures jäävad hätta 50% vastanutest. Koondamisvajadus on suurim transpordis, majutuses, toitlustuses ja meelelahutuses.

85% vastanud Saare maakonna ettevõttest usuvad, et satuvad raskustesse järgmise 1-2 kuu püsikulude katmisega. Laenu- või liisingukoormus on 49% vastanutest. Suurimad raskused püsikulude katmises on klienditeeninduses, majutuses, toitlustuses ja meelelahutuses. Ajutist tegevuse ümberkorraldamist mingigi käibe säilitamiseks pidasid võimalikuks 54% vastanutest.