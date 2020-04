MUHU UUDISSED ⟩ Äkist püörab paramaks?

Aga sii kohtas ma taha vanamaid inimesi ikka korra natukse nahuta kua jälle. Ep tohi olla nii kangust täis mitte, et ma olle eluaa suan ise Liiva puodis köia ja köin nüid kua. Ää ming paerst mitte. Igas külas ja suguseltsis oo nuoremaid kua, kis kaubad kojo vädavad teitele. Elista mõnele ja küsi julgesti, et kas sa suaksid moole kua ühte koma teist osta. Neh, juba selletaudi, et nuoremad oo arvutite sihes nobemad ja naad oskavad sialt kaubad ää tellida. Pärast jõvab nende rahadega õienda küll.