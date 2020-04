JUHTKIRI ⟩ Külalisteta suvi?

Seda, millised ilmad toob kaasa tänavune suvi, on veel vara ennustada. Küll aga prognoosivad meie saarte turismiettevõtjad, et seekordne turismihooaeg saab olema kõigist kehvadest viletsaim. Põhjuseks koroonapandeemia ja karantiin. Suvel saartele saabuma pidanud turistid on broneeringud üles öelnud, tuues põhjuseks viiruse leviku. Nakatumise hirmus ju reisima ei kiputa. Pole turiste – pole ka siinsetel turismiga seotud inimestel tööd. Pole tööd – järelikult pole ka raha.