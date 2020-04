Eimar Rahumaa ⟩ Suur sulgus – kuidas hoida ära halvim?

- Üüritoetused ettevõtetele – 5 mlrd SEK.

- Täiendav väljaõpe ja teise eriala omandamine, ümberkvalifitseerimine – 3 mlrd SEK.

- Tööjõuturu poliitika tugevdamise kulud – 2,6 mlrd SEK.

- Riiklikud laenugarantiid ettevõtetele – 230 mlrd SEK.

- Maksekergendused – 335 mlrd SEK.

Peatähelepanu on poliitikute jutu järgi sellel, et inimesed säilitaksid töö (kuidas muidu, ütlevad küünikud – tegemist on ju valijatega!). Samas tunnistatakse, et mitte kõik ettevõtted ei jää ellu.

Poliitilist kliimat iseloomustab muude erimeelsuste kõrvaleheitmine, opositsioon ja valitsus on paljudes asjades liigutavalt ja harva nähtavalt ühel meelel. Näiteks selles, et tuleb igati vältida inimeste elutööks kujunenud kasumlike perekonnaettevõtete haihtumist, saati veel siis, kui nende arendamisel on mängu pandud näiteks oma majad või muu isiklik vara.

Praegu arutab Riksdag Stockholmis kevadeelarvet. Rahandusminister, sotsiaaldemokraat Magdalena Andersson pani lauale kaks stsenaariumi: tööpuudus kasvab kas 9 või 13,5%ni. Need arvud annavad tunnistust sellest, et ebamäärasus on tavatult suur.

Kas Rootsil on kõigeks selleks finantsmuskleid, tekib küsimus. Vastuseks olgu toodud järgmine kalkulatsioon. Riigil kulub umbkaudu 200 miljardit SEKi selle sõja võitmiseks, pool sellest kulutustena ja teine pool saamata sissetulekutena. Selle kõik saab riik hõlpsasti rahvusvaheliselt turult laenata näiteks 10-aastase tähtajaga võlakirjadena, pealegi nullintressiga, sest riigi avalik võlg on kusagil kolmandik rahvuslikust koguproduktist ( ligi 35%) Noh, ütlevad asjatundjad, tõuseb see võlg kevadeks 40%ni, isegi hullemal juhul 50%-ni. Me tuleme kenasti toime. Vaadake, Saksamaal on 60% ringis, Ameerika Ühendriikidel üle 100%.