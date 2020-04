Ülikool teeb koroona võrdlusuuringu Saaremaal ja Tallinna elurajoonis

Uurimisrühma kuuluv TÜ viroloogiaprofessor Irja Lutsar ütles ERR-ile, et uuringut asuti ette valmistama juba umbes kolm nädalat tagasi. Siis oli Õismäe veel piirkond, kust polnud registreeritud ühtki nakatunut. Nüüd see olukord enam päris nii ei ole, ent Saaremaa ja Õismäe on siiski nende jaoks igas mõttes vastandlikud piirkonnad, nii elulaadilt kui ka nakatunute poolest.

"Tahtsime, et need kaks piirkonda oleks teineteisest mitmes mõttes erinevad. Saaremaal on rohkem väiksed majad, see on pigem nagu maapiirkond. Õismäe siis on suurlinna näidis. Saame ka teada, kuidas eri keeleruumid on haigusest aru saanud," selgitas Lutsar.

Kummaski piirkonnas on välja valitud 1080 inimest, arvestusega, et kõik ei pruugi nõusolekut anda. Õismäel testitakse just suurte kortermajade elanikke. "Meil ei ole abosluutselt mingit ideed, kui palju tegelikult on selle haigusega kokku puutunud. Siis me näeme, kui paljudel on tekkinud antikehad või kui paljud on viirusega kokku puutunud," rääkis Lutsar.