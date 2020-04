REISIKIRI ⟩ Peatse kohtumiseni, Keenia!

Tellijale

Karibu (“tere tulemast” suahiili keeles) on esimene sõna, mille mällu talletan. Kõlab hästi. Mustal mandril olen esimest korda, kui mitte arvestada kümne aasta tagust reisi Madagaskarile. Aafrika on lihtsalt teistsugune ja sinna tasub minna, minna avatud meelega. Kes pelgab turvalisuse pärast, teadku: siin on hulk riike, kus ennast hästi ja ohutult tunda, peaasi, kui ise oled inimene ja arvestad võõraste tavadega.