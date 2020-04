MAAELU ⟩ Ilma ukrainlasteta jääb kapsas põllule

Tellijale

“Minu arvamus on see, et kui tahame oma Eesti kapsast süüa, siis Ukraina noormeeste abita on see üsna võimatu,” ütles Guido Lindmäe. “Hindan nende töötahet väga kõrgelt.” Viimase aja majandus- ja poliitikauudised panevad Lindmäe sõnul mõtlema, et sel kevadel ei ole mõtet rohkem kapsaseemet kasvuhoonesse külvata ja taimeid kasvatada. Ilma ukrainlaste abita seda sügisel põllult koristatud niikuinii ei saa.