Meelis Kubits ⟩ Igaüks saab aru, et Ratas valetab

Keskerakonna ajaleht Kesknädal avaldas oma esilehel reklaami, mis jätab mulje, nagu eraldanuks poliitiline võim ja selle ministrid erinevatele valdkondadele sadu miljoneid eurosid. Sama reklaam sattus Facebooki, kus see hulganisti negatiivset vastukaja pälvis.

Eesti Rahvusringhäälingu vene portaali rus.err.ee palvel kommenteeris skandaalset reklaami saarlasest kodanikuaktivist, ettevõtja ja avalike suhete spetsialist Meelis Kubits, kes ei usu, et poliitiline juht Jüri Ratas sellest aktsioonist midagi ei teadnud.

ERRi ajakirjanik Sergei Mihhailov: Meelis Kubits, milline oli teie esimene reaktsioon sellele reklaamile?

Ebaviisakad ja küünilised loosungid on rikkunud rahva ja võimude vahelise usalduse, mis oli juba niigi üsna habras.

Minu jaoks on siin kõige šokeerivam moment see, et alles mõni nädal tagasi tegi riigihalduse minister Jaak Aab (kaitsevahendite hanke eest vastutanud keskerakondlasest poliitik, kes poseeris Eestisse saabunud respiraatorite partii taustal – rus.err.ee) tohutu vea, mis pälvis palju kriitikat. Pärast seda tundus mulle, et tsentristid tegid sellest omad järeldused, kuid nende uus reklaam näitas, et eksisin. Nad astusid samale rehale.

Millised on Teie emotsioonid praegu?

Kogu see lugu on väga küüniline. Riigikogu kiitis kolmapäeval heaks lisaeelarve. See on kriisiaja eelarve. Praegu võitleb Eesti rahvas tundmatu vaenlasega, perspektiivis kaotavad töökohad kümned, võib-olla isegi sajad tuhanded inimesed. Selle reklaami kaudu aga näeme, et inimesed, kellele on usaldatud riigi juhtimine, teevad midagi sellist, mis sugugi ei kuulu ministeeriumide juhtide ja selle taseme valitsusametnike ülesannete hulka. Mind hirmutab see, et neil on aega mõelda, kuidas teenida raha kriisi põhjustatud valu arvel, mida praegu tunnevad kõik meie ühiskonna liikmed.

Nendele inimestele maksavad palka maksumaksjad. Seetõttu on niisugune küünilisus hirmutav. Ja hirmutav on muidugi strateegilise kommunikatsiooni tase. Sisuliselt on see mingi kaos.

Kas kommunikatsioonispetsialistina paneksite Keskerakonna ideoloogidele hindeks kahe?

Ei. Kui partei peasekretär ütleb ausalt, et oleme väga õnnelikud, saanud head vastukaja ning ajalehe tellijate arv on kasvanud, siis see ainult kinnitab varem võetud ideoloogilist joont: nii nagu keskerakondlased olid küünikud seni, on nad selleks jäänud ka kriisi ajal. Probleem on milleski muus – selles, et peaminister Jüri Ratas osutus valetajaks.

Ta valetas avalikult. Mees, kes valitseb, sattus tühjalt kohalt skandaali. Ta sattus õhukesele jääle mitte seetõttu, et ei pruugi teada, kuidas koroonaviirusega võidelda või majandusprobleeme lahendada, vaid oma valede pärast. Ta ei saanud mitte teada, et erakonnal selline reklaamikampaania on. Ongi kõik.

Kirjutasite oma Facebooki lehel, et võtaksite Ratase vabanduse vastu siis, kui ta koos oma meeskonnaga isiklikult need ajalehed postkastidest välja võtaks.

Seda nad tegema muidugi ei hakka, ehkki neil kõigil on trepikodades käimise kogemus olemas. Enne valimisi pole kümneid tuhandeid kortereid läbi käia ju mingi probleem.

Kõik tajuvad vabandusi erinevalt. Selge on aga see, et ebaviisakad ja küünilised loosungid on rikkunud rahva ja võimude vahelise usalduse, mis oli juba niigi üsna habras.

Kuidas see reklaam riigi poliitilist olukorda mõjutab?

Peaminister on valetanud. Pole välistatud, et suhted koalitsiooni sees muutuvad palju pingelisemaks. Kui opositsioonil on piisavalt „mune“, on õhus umbusaldushääletus. Praeguse raske kriisi ajal selliste asjadega mängida, mingite isiklike võitudega uhkustada ja seejärel seda eitada, kinnitades, et sa ei teadnud sellest midagi – niisugune asi jälgi jätmata ei möödu.

Neljapäeval valitsuse pressikonverentsil rõhutas peaminister Jüri Ratas, et selline reklaam on kriisi ajal sobimatu, ja palus selle eemaldada. Kesknädala tiraaž on 3000 eksemplari.

Kõnealuses reklaamis viidati sellele, kuidas erakond toetab hiljuti vastu võetud lisaeelarve abil Eesti majanduse erinevaid sektoreid. Näiteks võib jääda mulje, et just keskerakondlaste toel sai meditsiin 200 miljonit eurot ja kohalikud omavalitsused 100 miljonit eurot. Tegelikult pärinevad kõik need summad selle aasta lisaeelarvest. Lisaeelarve näeb ka ette, et valitsus võtab laenu, mille maksavad kinni maksumaksjad.