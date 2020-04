JUHTKIRI ⟩ Vastutust võttes

Rohkem kui kuu aega tehti ka ise koroona küüsi langenud Kallasele etteheiteid, justkui oleks tema süüdi selles, et viirus saarele jõudis. Et tema ju kiitis heaks saatusliku võrkpallikohtumise korraldamise Saaremaal.

Veel nädalapäevad tagasi ütles vallavanem, et vastutuse võtmisest räägitakse siis, kui olukord on rahunenud. Eile oli koroona osas 0-päev: Saaremaal nakatunutest teateid ei tulnud.

Ei tea, miks öeldakse, et keset kriisi ei maksa juhti vahetada. Kui juht tunneb, et ilma temata on parem, siis tuleb tal järelikult minna lasta. Olgu otsuse põhjuseks kas inimlik patukahetsus või poliitiline manööverdamine tulevikku silmas pidades.