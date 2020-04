Politseinädal ⟩ Joobes juhtidest pole pääsu

“See on kahjuks järjekordne näide sellest, et alkoholi tarvitanud inimesel on kehalised funktsioonid häiritud ning kasvab oht põhjustada raskete tagajärgedega liiklusõnnetus. Sellegi juhtumi suhtes alustasime kriminaalmenetlust,” ütles juhtivuurija.

15. aprilli lõuna paiku kontrollisid politseinikud Kärlal sõiduautot Volkswagen, mille juht oli samuti tarvitanud alkoholi. 59-aastase mehe suhtes alustati väärteomenetlust. Priit Sepp ütles, et kuna mehel on juba kehtiv karistus sarnase rikkumise eest, võib teda ees oodata sõiduki konfiskeerimine.

Ta lisas, et politsei ja prokuratuur pingutavad selle nimel, et joobes juhte oleks liikluses vähem ning kui karistused ei suuda inimest mõjutada joobes juhtimisest hoiduma, taotleb politsei läbi kohtu sõiduvahendi äravõtmist.

“Tuletan meelde, et juhtimisõiguse olemasolu ja juhiloa kehtivust saab igaüks kontrollida maanteeameti e-teenindusest,” rõhutas juhtivuurija Sepp. Ta lisas, et politsei on jätkuvalt väljas suuremate jõududega: “Meil on abiks kaitseliitlased ja abipolitseinikud. Tänan teid, head koostööpartnerid, selle eest!”