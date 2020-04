Vallavanem koole mais ei avaks

Vallavanem Madis Kallas ütles juba reedel Kadi raadiole, et koolide avamisega tasuks oodata. Tema arvates võiks see juhtuda pigem hiljem kui varem ning maikuus vast mitte. Sama meelt olid ka eelmisel nädalal Saarte Häälele distantsõppest rääkinud koolide kollektiivid. Abivallavanem Helle Kahm ütles, et haridusosakond lähtub oma plaanidest riigi seisukohtadest eriolukorra jätkumise suhtes, mis peaksid avalikuks saama sel nädalal.