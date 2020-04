JÄÄB ÄRA ⟩ Tanel Kiik: Mandrilt Saaremaale jaanitulele minek pole sel aastal mõistlik

Selge on Kiige sõnul see, et mais-juunis peab arvestama suurürituste sealhulgas rahvarohkete jaanitulede mittetoimumusega. Kiige sõnul võib tulla mingi regulatsioon näiteks lähisugulaste külastamiseks. Kõik sõltub siiski sellest, milline on viiruse kulg.

"Selgelt tuleb eristada maikuus lubatud asju ja juulis-augustis lubatud asju. Täna langetada otsust, mis on juulis-augustis lubatud, on ilmselt ennatlik. Kui me räägime suurtest, rahvusvahelistest üritustest, siis seal tulevad mängu muud takistused, ja need jäävad ilmselt kõige lõppu, aga kodumaised väiksemad üritused, erinevad ettevõtluspiirangud, need me saame laias laastus suve keskpaigaks ära leevendada," rääkis Kiik „Esimeses Stuudios”.

Sotsiaalminister kinnitas, et Saaremaa saab kriisist väljumiseks kindlasti üleüldisel erikava nagu seda tehti ka plaanilise ravi alustamisega haiglates. Riigikantselei koostatud krisiist väljumise plaan peaks saama valmis lähiajal ning seejärel hakkab seda arutama valitsus.