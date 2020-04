Saaremaa kriiskomisjon eelistab hooldekodudes ja haiglas kordusteste

20. aprillil valmis terviseameti juhis arstidele COVID-19 infektsiooniga patsientide ja tervishoiutöötajate isolatsiooni lõpetamiseks ning ohutuks tööle lubamiseks. Juhises toodud soovitused võimaldavad inimese terveks tunnistada nii testimise tulemustest lähtuvalt (kaks järjestikust negatiivset proovi, mis on võetud vähemalt 24-tunnise vahega) kui ka üksnes raviarsti otsusel kliinilisest seisundist tulenevalt. See tähendab, et haigusnähtude algusest on möödunud vähemalt 14 päeva, viimase 72 tunni vältel ei ole olnud palavikku (palavikualandajaid kasutamata) ja respiratoorsed sümptomid on taandunud.

Saaremaa kriisikomisjon pöördus 21. aprillil maakonna perearstide poole ja palus neil lähtuda testimise tulemustest. Saaremaa abivallavanema Marili Niitsi sõnul on see vajalik, et tagada Kuressaare haigla ning Saare maakonna sotsiaalvaldkonna töötajate ja hooldekodude klientide terveks tunnistamisel ühesugune lähenemine.

Nimetatud gruppi kuuluval koroonaviirust põdenud inimesel ei tohi olla viimase 72 tunni vältel palavikku ja tema respiratoorsed haigussümptomid peavad olema taandunud ning seejärel peavad kaks järjestikust, vähemalt 24-tunnise vahega võetud proovi olema negatiivsed. Kui need tingimused on täidetud, siis võib töötaja tööle naasta, kui haigusnähtude algusest on möödunud vähemalt 8 päeva.