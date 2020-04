Haigla ravijuht: võimalik, et välihaigla saab lahkuda järgmisel nädalal

„Oleme rõõmsad selle üle, et inimesed on piirangutest kinni pidanud, olnud kodus ja see on aidanud haigestunute arvul järjest langeda,“ sõnas Laane intervjuus Kadi raadiole. „Täna jõudsime esmakordselt selleni, et haigeid on alla 40. Täpsemalt öeldes 37.“

Kõige suurem koroonahaigete arv oli 12. aprillil, kui oli 59 koroonapositiivset sees. „Sealt alates on haigeid jäänud aina vähemaks ja see näitab väga positiivset trendi,“ kinnitas Laane, lisades, et suurem enamus neist on eakad ja kaasuvate haigustega.

Praegu on endiselt lahti kolm covid19 osakonda. „Meil peab olema jätkuvalt võimekus covid-positiivseid hospitaliseerida. Haigla plaani järgi jätame ühe osakonna covid osakonnaks, aga väga suure tõenäosusega jääb ka covid 0 ehk siis EMO nn sorteerimisosakond, kuni me ei tea, kas nad on positiivsed või negatiivsed,“ rääkis Laane haigla plaanidest. Tema sõnul töötatakse tihedalt ka selle nimel, et avada plaaniline ambulatoorne töö.

„Mis puutub välihaiglasse, siis saab öelda suured tänud Mati Raidmale päästestaabist, kes on koos haiglaga teinud ära väga suure töö,“ rääkis haigla ravijuht.

Tema sõnul on nad praeguseks välja töötanud mõõdikud, mis lubavad öelda, millal olukord on stabiilne ja haigla välihaigla tuge enam ei vaja.

Esimene mõõdik on, kui haiglas on hospitaliseerimiste arv vähenenud ja ei ole vajadust otseselt panna kedagi ka välihaiglasse, misjärel saab seal kohti vähendada.