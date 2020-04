juhtkiri ⟩ Pasunate saatel

Saatusliku võrkpallimängu eel räägiti vaid sellest, et siia lubatakse Itaalia meeskond tolleaegsest koroonakoldest Milanost. Ei arutatud aga selle üle, et piisab vaid ühest-kahest nakatunud inimesest tuhandepealise publiku hulgas ning see, mis järgneb, on kurb ajalugu. Iroonilisena mõjub terviseameti andmete valguses see, et viirus läks laiali pasunahelide saatel.