TÕEHETK ⟩ Kohus määrab täna Jaan Palule karistuse

Tänaseks on kohtuotsus langetatud ja Pedassaar loeb selle kokkuvõtva osa kell 11.30 kohtumajas avalikult ette.

2018. aasta 8. detsembri öösel tulid Kallavused koos sõpradega Sulevi sünnipäeva tähistamast ja jõudsid klubi ette, et takso võtta.

Ringkonnaprokurör Rainer Amur nõudis kohtus Jaan Palule 15-aastast vanglakaristust. Kaitsja, vandeadvokaat Sandra Sepp leidis, et kannatanute osakaal sündmuste eskaleerumises on jäetud tähelepanuta ja politseiuurimisel on lähtutud emotsioonidest.