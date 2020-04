Anti Toplaan ⟩ Uus lootus, uus algus

Mida kaugemale areneb meie silmade all alanud kevad, seda enam tasakaalustab uue elu tärkamine meie ümber kogemust, millest oleme nii perede kui ka kogukonnana järk-järgult välja tulemas.

Ootamatud olukorrad ja suuremad katastroofid on maailma ja selles elavaid ühiskondi tabanud aeg-ajalt kogu inimühiskonna eksisteerimise aja jooksul. Üks vanemaid ja meie päevini erinevates lugudes kajastunud dramaatilisi sündmusi on seotud toonast maailma mõjutanud veeuputuse ja Noa isikuga.

Noa seisis kahe ajastu piiril ja ühena vähestest elas üle looduskatastroofi, mis oli seotud peamiselt tänapäevase Musta merega piirnevate aladega. Noa ehitas Jumala antud nõuannete järgi muljetavaldava suurusega laeva, mille abil pääses koos oma perekonna ja hulga maismaaloomadega läbi vee uude maailma.

Alanud kevad koos linnulaulu ja haljendava maaga on meile märgiks uuest lootusest, et kõik see, mis on toonud muret ja leina, on möödumas.

Oma ala asjatundjad

Arvatavalt 6000 aastat tagasi elanud legendaarse mehe nimi tähendas puhkust, rahu ja rahustamist, vaigistust ja lohutust. See oli vastukaaluks kõigele, millele ta ise ja tema lähedased olid vastu minemas. Ootamatud sündmused võivad korraga tabada paljusid inimesi ja ühiskondi. Me ei saa seda täiesti vältida, kuid meist endist sõltub see, kuidas me selleks valmistume ja keerulise olukorra tekkides toimuvasse suhtume.

Meist igaüks peab iga päev lahendama isiklikke või tööalaseid probleeme, millest laiem ring kunagi teada ei saa. Samas on sündmusi ja nendest tulenevaid küsimusi, mida peavad paljude eest lahendama need inimesed, kes selles ajahetkes on vastutavatel kohtadel või tulevad kriisiolukorras esile kui oma valdkonna asjatundjad.

Kui demokraatlikus riigis annab rahvas valimiste teel mandaadi kohaliku omavalitsuse või riigi juhtimiseks teatud erakondadele või esimesel juhul ka valimisliitudele, ei ole vastutuste võtjatel ega neid usaldanud inimestel võimalik kõiki probleeme ette näha. Erandlikus ja pingelises olukorras muutuvad oluliseks inimeste isikuomadused, mis võivad aidata olukorda paremini lahendada. Määrava tähendusega on ka erinevate osapoolte koostöö ja selle koordineerimine. Selliste isikuomaduste või juhtimisanniga inimesi leidub igas ühiskonnas, kuid küsimus on selles, kas nad tunnevad, et peaksid esile astuma ja vastutuse võtma.

Keegi ei tea kunagi väga täpselt ette, millal ja millisel kujul erinevad hädad meid tabavad. Samas mäletame tagantjärele seda, kus me ise sellel hetkel olime ja mida tegime. Ning sedagi, kes olid sellel ajal riigi ja kohaliku piirkonna juhid ning kuidas nad oma ülesannetega toime tulid. Sellistel aegadel võime olla tänulikud, et meil on olemas igas peamises eluvaldkonnas oma autoriteetsed asjatundjad, kes rahulikul ajal saavad tegeleda oma erialase tööga, kuid vajadusel astuvad esile, mõjudes inimestele rahustavalt ja isegi lohutavalt.