LEEVENDUSED ⟩ Dr Popov: me saame saarlastele veidi vastu tulla

Riigi hädaolukorra meditsiinijuht dr Arkadi Popov ütles tänasel pressibriifil, et Terviseamet on nõus laiendama vähesel määral nimekirja inimestest, kes mandri ja Saare- ning Muhumaa vahel liikuda saavad. Tema sõnul tähendab see muidugi viiruse leviku riski suurenemist.