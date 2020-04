Tellijale

Tervise Arengu Instituudi (TAI) statistika näitab, et 2018. aastal oli Eesti ajaliste beebide keskmine sünnikaal 3606 g. Kõige väiksem oli see näitaja Ida-Viru maakonnas – 3545 g. Kopsakaimad titad tulevad aga ilmale Saare maakonnas, kaaludes keskmiselt 3724 g – poisid 3806 g, tüdrukud 3629 g.

Samuti näitavad TAI kogutud andmed, et 25 aastaga on Saare maakonnas sündinud beebide keskmine sünnikaal lausa paarsada grammi kasvanud. 1993. aastal oli Saare maakonnas ilmale tulnud titade keskmine sünnikaal 3537 grammi. Eesti keskmine näitaja ei ole selle ajaga kuigi palju muutunud – 25 aasta eest oli see 3529 grammi.