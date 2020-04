Margus Lindmäe ⟩ Minu mask kaitseb sind, sinu mask kaitseb mind

Keegi meist ei arvanud, et üks silmale nähtamatu viirus võib meie igapäevaelu selliselt uppi lüüa. Oleme ju kriisideks valmistunud agaralt – plaanid, õppused, koostöö omavalitsuste ja teiste partneritega on olnud sujuv. Elektrikatkestus, mis mandrirahva vahest enesest välja viib, aitab meil hoopis enesesse kaeda. Tuul, mis mandrimehel mütsi peast viib, on saarlase jaoks pesu kuivatamiseks ideaalne. Tuli, vesi, tormid ja teised lahingud on meid karastanud, nii ongi raske uskuda, et üks 0,1 mikromeetri suurune pahalane meid rivist välja lööb.

Pääste on lahinguid Saaremaal ikka pidanud. Küll tule, küll veega. Elektrikatkestustest ja tormidest rääkimata. Nii ei saanud me seegi kord pealt vaatama jääda, kui uus pahalane meid ründama asus. Nähtamatu jah, aga samuti ei näe me vingugaasi, mis kütteperioodil inimeste kodudes pahandust teeb.

Pingutame ise ja näeme, kuidas omavalitsused, haigla, hooldekodud ja veel paljud pingutavad iga päev. Sarnaselt asutustega pingutavad ettevõtjad ja kodanikud – lastest eakateni. Raske ja emotsionaalselt laastav on olnud see aeg kõigile. Samas näeme, et ühise pingutamise tulemus on tänaseks palju parem, kui ka kõige positiivsemad prognoosid näitasid. See on meie ühine tulemus. Saaremaa lukkupanek, vabatahtlik kodus püsimine, kodust väljas 2 + 2 reegli järgimine, maski kandmine ning paljude kaupluste ja ettevõtete sulgemine on meid toonud täna siia, kus me oleme – nakatumise langustrend on nädalate vaates selge.