Saaremaa liikumispiirangute võimalik leevendamine otsustatakse esmaspäeval

Ministri sõnul suhtuvad viroloogid asja ettevaatusega ning mida rohkem leevendusi korraga tuleb, seda suurem on tõenäosus, et nakkuste arv hakkab jälle tõusma. "Siis oleme olukorras, kus meil tuleb kas tõmmata väga kiiresti pidurit neile leevendusmeetmetele või halvemal juhul tuleb hakata neid tagasi pöörama, mis on kõige hullem ja mustem stsenaarium," ütles minister.

Kiik rõhutas, et praegu ei ole see aeg, kus vabalt võtta ning kogunemisi korraldada: "Neid tegevusi saab teha hiljem, kui me praegu oleme küllalt hoolsad. Et eriolukorra piirangute leevendusi tagasi võtma ei peaks, otsustas valitsus liikuda edasi ettevaatlikult, väikeste sammudega."