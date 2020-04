Saaremaal viiakse läbi antikehade uuring

Teine uuring on suunatud Saaremaa ja Õismäe elanikele. Saaremaa on sinna valitud siinse kõrge nakatumise arvu tõttu. Korterelamupiirkond Õismäe on aga selle vastandiks, ühtlasi on see ka väiksema registreeritud nakatunutega piirkond. Mõlemas piirkonnas osaleb uuringus üle 1000 inimese, kes saavad anda veeniveretesti, kust mõõdetakse antikehasid.

Kiige sõnul on selle eesmärk on aru saada, kui palju on inimesi, kes on haiguse läbi põdenud ja hinnata tagantjärele, kui kõrge võis olla kõrghetkel Saaremaal nakatunute osakaal ning kui kõrge võis see olla Õismäel. Samuti on oluline vaadata, kui paljudel on antikehad tekkinud ja mis on antikehade osakaal ning kas antikehi leidub veres ka näiteks kuu aja pärast.