"SAARE KLASSIKA ŠAŠLÕKK seakaelakarbonaadist"

"TÜRGIPÄRASE JOGURTIGA ŠAŠLÕKK seakaelakarbonaadist"

"SAARE MÄGILASE ŠAŠLÕKILIHA seakaelakarbonaadist"

"TALLELIHA & PEEKONIGA ŠAŠLÕKK"

Enn Tobreluts FOTO: Egon Ligi / Saarte Hääl

Enn Tobrelutsu grillinipp: Lase lihal enne grillimist umbes tund toasoojas seista, siis ei muutu temperatuur liiga järsult ja liha pruunistub kiiremini. Puidust šašlõkivardaid leota enne grillimist ca 10 minutit vees. Selleks, et küpse liha tuleks hästi varraste küljest lahti, määri vardaid enne grillimist toiduõliga. Suru lihatükid vardas kergelt üksteise vastu, et need ei hakkaks varda keeramisel pöörlema. Hea kui kasutad kandilise laiema või kolmnurk ristlõikega metallvardaid. Söed on grillimiseks valmis, kui saad hoida kätt hõõguvate süte kohal ca 4 sekundit. Aseta liha grillile alles siis, kui grillrest on terasharjaga puhastatud, rätikuga puhtaks nühitud ja kuum! Pruunista liha kõrgel kuumusel igast küljest, seejärel tõsta liha grillil vähem kuumemale alale järelküpsema ja sulge grilli kaas. Liha pööramiseks kasuta grilltange, mitte kahvlit!