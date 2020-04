Abivallavanem: jaaniõhtu peame igaüks oma lõkke või kamina ees

„Eesti osana tuleb meilgi oma üritused kriitiliselt üle vaadata,“ tõdes Kahm. „Mai ja juuni üritused oleme juba n-ö lukku pannud, välja arvatud, mis võiks rõõmu pakkuda, on see, et 23. juunil toimub võidupüha nii, et võidutuli tuleb ikka Saaremaa, Muhu ja Ruhnu vallale ning seda korraldab Kaitseliit,“ rääkis abivallavanem. „Mingil moel, ilmselt elektroonilise etendusena toome selle ikka rahvani ja laulame koos ka hümni, seda ära jätta pole võimalik ka kriisiajal.“