Tollase tarbijate kooperatiivi esimees Valdek Kraus meenutas, et Orissaare toidupood oli väga armetus olukorras ja uue kaubanduskeskuse ehitamist hakkasid kaubandusjuhid ajama juba seitsmekümnendatel aastatel. Lõpuks õnnestus keskuse ehitamine viisaastaku plaani sisse suruda.

"See aga asja ei lahendanud. ETKVL-i juhatus nõudis, et teeksime sinna tüüpprojekti järgi väiksema hoone. Sellega me ei nõustunud," meenutas Kraus.