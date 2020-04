Saaremaa vald ootab erilubade sooviavaldusi

Jüri Linde märkis, et kel on soov eriluba saada, peaks saatma sellekohase avalduse Saaremaa vallavalitsusele meiliaadressil vald@saaremaavald.ee , ära põhjendama liikumisvajaduse, lisama oma andmed, sh isikukoodi, auto registreerimisnumbri jmt ning märkima ära, mis suunas ja millal soovitakse liigelda. „Vaatame need avaldused üle ja katsume load järgmiseks päevaks väljastada,“ sõnas Linde.

Ta möönis, et ilmselt leidub ka inimesi, kel on põhjendatud vajadus liikuda mandrile ja tagasi tihedamalt ning neil tuleks siis ühekorraga sooviavaldusse ära märkida konkreetsed kuupäevad, mil liikuda vaja. Samas rõhutas ta, et sellisel juhul katsuvad nad siiski jälgida, et üksnes need tihedamad liiklejad ei saaks lube, vaid ka teistel oleks võimalik, kel põhjendatud liikumisvajadus olemas.