JUHTKIRI ⟩ Kus te olete?

Kuu aega tagasi käis Saaremaal minister Tanel Kiik. Seda ka ehmatuse peale, kui Südamekodus oli nakatunud üle 20 inimese. Pärast seda pole siin käinud ükski valitsuse esindaja ega riigikogu liige. Peale ühe. Kalle Laanet otsustas jääda saarele ja töötada kriisikomisjonis. Valitsuse liikmed kirjeldavad elu saarel, tuginedes vaid numbritele ja telefonikõnedele kriisikomisjoniga. Eile hakkas minister Taavi Aas suisa sapiseid märkusi tegema. Riigikogu liikmetest on Monika Helme saarlaste toetamise asemel hoopistükkis neid manitsema asunud, nähes kodanikualgatuses hoopis ühe parteikontori suunavat kätt. See on suisa solvav.