MART SAARSO ⟩ Silladisko jätkub

“Me siin saartel ei taipa sageli seda, milline eksootika on sisemaa elanikule kuskile laevaga reisida. Ma olen seda turistide silmasära aastaid näinud ja uskuge, sild viib selle minema.” - Mart Saarso

Nüüd aga asjast. Mart Helmele lihtsalt meeldiks. No see on tõsiseltvõetav argument, sest tegu on ikkagi “senjööriga”, tema enda sõnade kohaselt. Vasallidel pole siin kobisemiseks ruumi jäetud. Raivo Hein väidab, et silla ehitamine on takerdunud riigi ja Tallinna Sadama vahelise parvlaevalepingu taha. Ta ei tunnista lihtsat tõde, et sild ei kaota laevaliiklust ja siis maksaks kogu eesti rahvas dotatsiooni nii sillale kui ka laevaühendusele. Ma ei usu, et ta ei tea, vaid arvan, et valetab teadlikult. Igatahes võib niisugust jampsi rääkida paremal juhul lõunapool Põltsamaa paralleeli, kui sealgi, sest ka nemad maksaksid kogu selle avantüüri eest.

Ainus mees, kelle sillaihalust ma mõistan, kuid ei jaga, on austust vääriv laevaehitaja Mark Muru. Temal on kiire, tema ei saa alati oma ülemere vedusid pikalt ette planeerida. Paraku möönis ta, et piisavalt tihe laevaühendus oleks ka täiesti vastuvõetav.

Kohatu võrdlus

Nagu ikka, on meil kombeks rääkida, tuginedes näidetele Euroopast, nagu me ise elaksime Aasias. Öresundi silla võrdlus on täiesti kohatu, sest selle silla ühes otsas on kogu Skandinaavia poolsaar ja teises otsas nö Mandri-Euroopa. Saaremaal ja Muhus on natuke üle kolmekümne tuhande hinge, kui raugad ja imikud ka arvesse võtta. Tehke järeldus. Kalmarsundi silla kohta aga selgitas mulle kohalik mees loetud aastad tagasi lihtsalt: “Nii kui sild tehti, voolas rahvas saarelt minema ja nüüd on see peamiselt jõukamate rootslaste suvilarajoon.” Loll õpib oma, tark teiste vigadest, olgu siinkohal mainitud.

Parvlaeva Tõll tekimehena võin kõigi turismiettevõtjate julgustuseks või lohutuseks kinnitada, et laevasõit on esimene eksootiline turismimagnet kaugelt tulijatele. Mul ei ole aimu, kui paljudel fotodel ja videotel ma enese tahtmata poseerin, aga reisijatest pilte laeval nende palvel olen teinud ikka väga palju. Me siin saartel ei taipa sageli seda, milline eksootika on sisemaa elanikule kuskile laevaga reisida. Ma olen seda turistide silmasära aastaid näinud ja uskuge, sild viib selle minema.

Aastal 2009 võtsin Kuressaare lennujaamas lugeda ajalehe Oma Saar. Seal oli ka krimirubriik kahe uudisega. Esimene teatas, et ööl vastu neljapäeva varastati Tallinna tänava hoovis nöörilt pesu ning teine uudis oli, et samal ööl vajus Kastani tänava maja hoovis ümber puuriit. Kogu krimi. Mõtelge.

Nüüd siis oleme Taavi Aasa targal juhtimisel seieri jälle nulli tõmmanud. Alustame uurimisega otsast peale, kas silla ehitus on võimalik? Kas need miljonid, mis tänaseks on juba kogu selle sillajandi eest makstud mugavat tubast tööd teinud “ekspertidele”, polnuks parem kasutada veel ühe, ja toonitan, spetsiaalselt Suure väina vajadustele vastava laeva ostuks? Või ootame ja maksame veel mõned aastad?

Ma olen juba lugenud “eksperthinnangut” hülgeuurija Mart Jüssi sulest, mis on pikk ja terminitest kubisev, kuid maakeelde tõlkides kõlab vägagi lihtsalt: eksisteerib oht, et hüljes võib vastu sillasammast ujuda ja pea ära lüüa.

Geoloogid tegid “avastuse”, et Kesselaiu kõrval on merepõhjas ürgorg, mida täidab paks kiht kvaternaari setteid. Varalahkunud sõber ja meregeoloog Jaan Lutt teadis seda juba siis, kui mina käisin põhikoolis. Viimase “avastusena” tehti kindlaks, et hüljes pelgab parvlaeva tekitatud müra. See on tõesti teaduse viimane sõna. Avastusi tuleb nagu külluse sarvest.